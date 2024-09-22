Байер - Вольфсбург 4:3: обзор матча и результат игры 22.09.2024

"Фармацевты" дважды за матч отыгрывались и сумели выиграть, благодаря голу в добавленное время.

В Леверкузене прошел матч четвертого тура немецкой Бундеслиги между Байером и Вольфсбургом.

Еще по ходу первой половины встречи команды дали понять фанатам, в каком ключе будет проходи эта игра.

На старте поединка гости вышли вперед за счет автогола в исполнении Норди Мукиеле, но очень быстро хозяева поля отыгрались - отметился Флориан Вирц.

Более того, в середине тайма подопечные Хаби Алонсо вышли вперед, когда капитан команды Джонатан Та замкнул подачу с углового. Вот только после этого уже "волки" отыгрались так же быстро, как ранее это сделали "фармацевты". Причем Себастьян Борнаув повторил подвиг Та на угловом.

И на этом события первого тайма не завершились. Команда Ральфа Хазенхюттля решила уйти на перерыв в статусе лидера. Спасибо стоит сказать Маттиасу Сванбергу.

Источник: Getty Images

Игра была очень равная, а потому неудивительно, что на первых минутах второго тайма Байер снова сравнял счет. И снова сыграл угловой! В этот раз подачу совершил Алейш Гарсия, а в роли автора гола выступил Пьеро Инкапье.

Странно, что за следующие 40 минут команды не совершили ничего такого сверхъестественного. Зато они сполна это компенсировали на последних минутах.

Сначала Янник Герхардт, который провел на поле всего 17 минут, получил прямую красную карточку за грубый фол против Джереми Фримпонга.

Источник: Getty Images

Получив численное преимущество, леверкузенский клуб сумел им воспользоваться. На третьей минуте добавленного времени мяч после рикошета от игрока Вольфсбурга оказался у Виктора Бонифейса.

Форвард одним касанием обработал мяч, а вторым отправил под штангу ворот соперника, принеся тем самым своей команде победу со счетом 4:3.

Байер не позволил Баварии оторваться от себя на пять очков. Сейчас у подопечных Алонсо девять очков и второе место. Вольфсбург в свою очередь идет 13-м, имея всего три балла.

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Статистика матча Байер - Вольфсбург четвертого тура Бундеслиги

Байер - Вольфсбург 4:3

Голы: Вирц, 14, Та, 32, Инкапье, 49, Бонифейс, 90+3 - Мукиеле, 5 (аг), Борнаув, 37, Сванберг, 45+1.

Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.59

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 21 - 8

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 6 - 15

Байер: Градецки - Тапсоба, Та, Белосян (Инкапье, 46) - Мукиеле (Фримпонг, 46), Джака, Гарсия (Паласиос, 79), Гримальдо - Адли (Терье, 56), Шик (Бонифейс, 68), Вирц.

Вольфсбург: Грабара - Фишер, Борнаув, Цезигер, Камински - Арнольд, Сванберг (Озчан, 71), Баку (Кулиеракис, 42), Виммер (Вранкс, 71), Томас (Герхардт, 71) - Амура (Вавро, 90+2).

Предупреждения: Белосян, Гримальдо, Адли, Фримпонг - Томас, Цезигер, Грабара, Арнольд, Камински.

Удаление: Герхардт, 88 (Вольфсбург, прямая красная карточка).

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