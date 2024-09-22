Рома уволила спортивного директора вслед за главным тренером

Рома объявила об увольнении спортивного директора клуба Лины Соулуку.

Многие считают именно ее ответственной за увольнение Даниэля Де Росси, а потому гнев фанатов оказался направлен именно на нее.

Дошло до того, что Соулуку пришлось просить полицию о защите, так как все больше людей угрожали ее безопасности и безопасности ее семьи.

Владельцы Ромы не стали даже пытаться разрешить сложную ситуацию и просто уволили, а может приняли отставку Соулуку. Она работала в клубе с апреля 2023 года.

Ранее новый тренер Ромы прокомментировал ростер команды в атаке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!