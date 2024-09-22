Рома уволила спортивного директора вслед за главным тренером
Фанаты буквально преследовали Лину Соулуку.
Рома объявила об увольнении спортивного директора клуба Лины Соулуку.
Многие считают именно ее ответственной за увольнение Даниэля Де Росси, а потому гнев фанатов оказался направлен именно на нее.
Дошло до того, что Соулуку пришлось просить полицию о защите, так как все больше людей угрожали ее безопасности и безопасности ее семьи.
Владельцы Ромы не стали даже пытаться разрешить сложную ситуацию и просто уволили, а может приняли отставку Соулуку. Она работала в клубе с апреля 2023 года.
Ранее новый тренер Ромы прокомментировал ростер команды в атаке.
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