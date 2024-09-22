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Рома уволила спортивного директора вслед за главным тренером

Фанаты буквально преследовали Лину Соулуку.
Сегодня, 14:50
Лина Соулуку / Getty Images
Лина Соулуку / Getty Images

Рома объявила об увольнении спортивного директора клуба Лины Соулуку.

Многие считают именно ее ответственной за увольнение Даниэля Де Росси, а потому гнев фанатов оказался направлен именно на нее.

Дошло до того, что Соулуку пришлось просить полицию о защите, так как все больше людей угрожали ее безопасности и безопасности ее семьи.

Владельцы Ромы не стали даже пытаться разрешить сложную ситуацию и просто уволили, а может приняли отставку Соулуку. Она работала в клубе с апреля 2023 года.

Ранее новый тренер Ромы прокомментировал ростер команды в атаке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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