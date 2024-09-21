Новый тренер Ромы: Мы можем увидеть тройку Соуле, Довбика и Дибалы в атаке

Иван Юрич высказался о том, могут ли два аргентинца играть вместе с Артемом.

Новый наставник Ромы Иван Юрич провел пресс-конференцию накануне своего дебюта во главе римлян.

Хорватский специалист заявил, что не заметил никаких проблем с ментальным состоянием команды после неудачного старта.

"Когда тренеры теряют работу, результаты всегда имеют влияние на это, Даниэле также говорил это, когда пришел на должность. Вы не получаете результатов и рискуете быть уволенным - так оно и бывает. И это произошло здесь.

Я чувствую, что команда отдала все ради Даниэле. Иногда ты возглавляешь команду, и ты чувствуешь проблемы вокруг. Я не заметил этого здесь. Команда отдала все, что имела для тренера. Не было никаких вопросов. Я считаю, что единственной причиной были результаты, как и для всех тренеров в мире".

Также Юрича отдельно спросили о Пауло Дибале, и может ли он играть в тройке нападения вместе с Артемом Довбиком и Матиасом СОуле.

"Пауло умный, и он также прекрасно работает в обороне - он всегда хорошо размещается на поле. Мы все знаем его качества. Я хотел бы сыграть с ним на позиции правого форварда, он может смещаться к центру под левую ногу.

В последние дни я видел, что он очень хорошо справляется с обеими фазами игры. Понятно, что ему не нужно делать забегания на 100 метров. Однако он выполняет защитную работу очень тщательно. Я не вижу никаких проблем в атаке, если он в форме. Даже сейчас вы видите игрока великолепного качества.

Соуле и Дибала могут играть вместе. Я думаю, что Дибала не играл из-за того, что с ним происходило. Абсолютно да, они оба могут играть вместе, без проблем", - сказал Юрич.



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