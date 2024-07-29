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Анонсирован байопик о легенде Манчестер Юнайтед

Фильм Сайпан расскажет об известном конфликте в сборной Ирландии.
Сегодня, 20:10
Рой Кин / Getty Images
Рой Кин / Getty Images

В Ирландии решили снять художественный фильм о печально известном Сайпанском инциденте.

Напомним, перед ЧМ-2002 в Японии в сборной Ирландии разгорелся конфликт между Роем Кином и главным тренером команды Майком Маккарти. 

Хавбек МЮ намеревался с командой всерьез побороться на турнире, но был разочарован качеством подготовки команды и даже самой кандидатурой главного тренера.

В итоге Кин и Маккарти серьезно повздорили, обменялись взаимными оскорблениями и игрок был исключен из сборной и более за нее выступал, пока во главе стоял Маккарти. Эта история получила название Сайпанский инцидент по названию острова, где готовилась сборная Ирландии.

А теперь эту историю хотят снять талантливые ирландские режиссеры Гленн Лейберн и Лиза Баррос Д’Са. Роль Роя Кина досталась восходящей звезде Энне Хардвику, а Маккарти сыграет двукратный номинант на Оскар Стив Куган.

Дата выхода фильма пока остается неизвестной.

Ранее также сообщалось, что МЮ планирует снести Олд Траффорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рой Кин

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