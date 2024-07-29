iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед склоняется к сносу Олд Траффорд и постройке нового стадиона

Этот проект обойдется манкунианцам в 2 миллиарда фунтов.
Сегодня, 18:52
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен представить планы строительства нового стадиона на 100 000 мест к концу года, сообщает Manchester Eveninge News.

По оценкам источников в клубе, новый стадион будет стоить не менее 2 миллиардов фунтов. Новый совладелец МЮ сэр Джим Рэтклифф, который хочет создать самый большой стадион в Великобритании, поручил завершить разработку плана к декабрю.

Члены рабочей группы по арене согласны с Рэтклиффом в том, что новое строительство является логичным предложением по возрождению Олд Траффорд и его окрестностей.

Клуб надеется, что сможет построить стадион, вмещающий не менее 90 000 болельщиков, с потенциальным увеличением до 100 000. Олд Траффорд вмещает 75 000 зрителей.

Читай также: Звезда Манчестер Юнайтед сыграла на улице с детьми американской футбольной академии

По информации источника, новый стадион будет построен на месте старого. Высокопоставленные деятели хотели бы, чтобы новый стадион выглядел манкунианским, и Рэтклифф подчеркнул связь района Траффорд-парка с промышленной революцией.

Примечательно, что мнения 30 тысяч фанатов, которые были опрошены на тему постройки новой арены или реконструкции Олд Траффорд, разделились примерно пополам. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Олд Траффорд

Статьи по теме

Звезда Манчестер Юнайтед сыграла на улице с детьми американской футбольной академии Звезда Манчестер Юнайтед сыграла на улице с детьми американской футбольной академии
Трансфер защитника Баварии в Манчестер Юнайтед зависит от Вест Хэма Трансфер защитника Баварии в Манчестер Юнайтед зависит от Вест Хэма
Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире
"Это огромный клуб, в котором работают семьи": Игрок МЮ раскритиковал Рэтклиффа за массовые увольнения "Это огромный клуб, в котором работают семьи": Игрок МЮ раскритиковал Рэтклиффа за массовые увольнения
Помочь журналистам

Видео

Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя
Чисора уложил и победил Джойса в яркой британской драке: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа22:25
Челси пытается подписать еще одного голкипера, на этот раз "нового Куртуа"
Олимпийские игры22:17
Фехтование на Олимпиаде-2024: Харлан выиграла "бронзу"
Олимпийские игры22:14
Олимпийские игры-2024: Харлан добыла первую медаль для Украины
Олимпийские игры22:11
Ольга Харлан - бронзовая призерша Олимпиады-2024
Киберспорт22:01
NaVi возглавили свою группу, обыграв росиян
Европа21:45
Агент Кьезы провел переговоры с двумя лондонскими клубами
Европа21:43
ПСЖ проявляет конкретный интерес к лидеру Баварии
Олимпийские игры21:15
Украина проиграла в командном финале по спортивной гимнастике
Олимпийские игры21:10
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: мужская сборная заняла пятое место в финале
Европа20:55
Мбаппе станет совладельцем французского клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK