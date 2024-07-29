Манчестер Юнайтед склоняется к сносу Олд Траффорд и постройке нового стадиона

Этот проект обойдется манкунианцам в 2 миллиарда фунтов.

Манчестер Юнайтед намерен представить планы строительства нового стадиона на 100 000 мест к концу года, сообщает Manchester Eveninge News.

По оценкам источников в клубе, новый стадион будет стоить не менее 2 миллиардов фунтов. Новый совладелец МЮ сэр Джим Рэтклифф, который хочет создать самый большой стадион в Великобритании, поручил завершить разработку плана к декабрю.

Члены рабочей группы по арене согласны с Рэтклиффом в том, что новое строительство является логичным предложением по возрождению Олд Траффорд и его окрестностей.

Клуб надеется, что сможет построить стадион, вмещающий не менее 90 000 болельщиков, с потенциальным увеличением до 100 000. Олд Траффорд вмещает 75 000 зрителей.

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По информации источника, новый стадион будет построен на месте старого. Высокопоставленные деятели хотели бы, чтобы новый стадион выглядел манкунианским, и Рэтклифф подчеркнул связь района Траффорд-парка с промышленной революцией.

Примечательно, что мнения 30 тысяч фанатов, которые были опрошены на тему постройки новой арены или реконструкции Олд Траффорд, разделились примерно пополам.

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