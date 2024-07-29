Звезда Манчестер Юнайтед сыграла на улице с детьми американской футбольной академии

Пока Манчестер Юнайтед проводит предсезонный сбор в США, Кобби Мэйну находится в отпуске после отличного чемпионата Европы-2024.

Но даже во время отдыха 19-летний англичанин нашел время, чтобы сделать что-то приятное и полезное.

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Так, Мэйну съездил в Венис-Бич (Калифорния), где он вместе со своим братом Джорданом (участником реалити-шоу Love Island) сыграл на уличной площадке с воспитанниками местной футбольной академии.

После матча Кобби собрал возле себя детей и рассказал им о важности тренировок и того, чтобы вокруг них находились правильные люди. После этого он раздал автографы.

Напомним, что недавно экс-игрок Манчестер Юнайтед подколол Манчестер Сити во время прямого эфира - это Златан Ибрагимович посетил клубный канал "горожан", где не сдерживал себя в компании других бывший футболистов.

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