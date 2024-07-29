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Трансфер защитника Баварии в Манчестер Юнайтед зависит от Вест Хэма

Для того, чтобы осуществился один переход, должен осуществиться другой.
Сегодня, 00:25
Нуссаир Мазрауи / Getty Images
Нуссаир Мазрауи / Getty Images

Манчестер Юнайтед приблизился к достижению договоренности с Баварией о трансфере Нуссаира Мазрауи, сообщает Daily Mail.

За переход 26-летнего марокканца, на которого ранее претендовал Вест Хэм, манкунианцы заплатят 15 миллионов фунтов.

Однако эта сделка теперь зависит также от того, чем закончатся переговоры "молотобойцев" с правым защитником "красных дьяволов" Аароном Ван-Биссакой.

Ранее лондонский коллектив практически договорился о трансфере Мазрауи за 12,6 миллиона + 2,3 миллиона в качестве бонусов.

Но после того, как сделка сорвалась, команда Хулена Лопетеги переключилась на Ван-Биссаку, у которого остался всего год по контракту с Юнайтед.

Манчестер предпочитает продать игрока сейчас, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

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