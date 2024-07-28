iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм снова пытается подписать защитника Манчестер Юнайтед

На этот раз "молотобойцам" интересен Аарон Уан-Биссака.
Сегодня, 10:30
Аарон Уан-Биссака / Getty Images
Аарон Уан-Биссака / Getty Images

Вест Хэм ведет переговоры по трансферу Аарона Уан-Биссаки, пишет Sky Sports.

Ранее считалось, что "молотобойцы" почти завершили трансфер Нуссаира Мазрауи, однако сейчас МЮ считается ближе к переходу марокканца.

Потому Вест Хэм решил попробовать усилить правый край защиты Уан-Биссакой, которого манкунианцы готовы отпустить и оценивают в 20 млн евро.

При этом лондонский клуб пытается сбить цену, считая, что 26-летний англичанин с годом по контракту должен стоить дешевле.

Напомним, что прошлым летом Вест Хэм вел переговоры о трансфере Харри Магуайра, однако в итоге завершить сделку не удалось.

Также ранее Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Артета остроумно ответил на вопрос о том, что нужно для того, чтобы выиграть АПЛ в следующем сезоне Артета остроумно ответил на вопрос о том, что нужно для того, чтобы выиграть АПЛ в следующем сезоне
Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче
Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса
Чисора рассказал, что говорил ему Усик во время боя с Джонсом Чисора рассказал, что говорил ему Усик во время боя с Джонсом
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа10:39
Артета остроумно ответил на вопрос о том, что нужно для того, чтобы выиграть АПЛ в следующем сезоне
Европа10:30
Вест Хэм снова пытается подписать защитника Манчестер Юнайтед
Европа10:05
Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче
ММА09:53
Мухаммад стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе, победив решением судей Эдвардса
Бокс09:50
Чисора рассказал, что говорил ему Усик во время боя с Джонсом
ММА09:35
Аспиналл в "молниеносном стиле" победил Блэйдса, защитив титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе
Бокс09:29
Чисора сенсационно победил Джойса единогласным решением судей
Европа09:04
Барселона получила заманчивое предложение от саудовского клуба по одному из игроков
Европа08:33
Челси вместе с Мудриком в составе проиграло шотландскому гранду в товарищеской встрече
Олимпийские игры07:59
"Мой герой": Харлан мило поздравила своего парня с бронзой Олимпиады
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK