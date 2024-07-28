Вест Хэм снова пытается подписать защитника Манчестер Юнайтед

На этот раз "молотобойцам" интересен Аарон Уан-Биссака.

Вест Хэм ведет переговоры по трансферу Аарона Уан-Биссаки, пишет Sky Sports.

Ранее считалось, что "молотобойцы" почти завершили трансфер Нуссаира Мазрауи, однако сейчас МЮ считается ближе к переходу марокканца.

Потому Вест Хэм решил попробовать усилить правый край защиты Уан-Биссакой, которого манкунианцы готовы отпустить и оценивают в 20 млн евро.

При этом лондонский клуб пытается сбить цену, считая, что 26-летний англичанин с годом по контракту должен стоить дешевле.

Напомним, что прошлым летом Вест Хэм вел переговоры о трансфере Харри Магуайра, однако в итоге завершить сделку не удалось.

Также ранее Манчестер Юнайтед проиграл Арсеналу в товарищеском матче.

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