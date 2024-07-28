Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире

Минувшей ночью в рамках предсезонной подготовки в США встретились Манчестер Сити и Милан.

Обе команды были не в оптимальных составах, но это не помешало им показать интересный футбол. В итоге "россонери" завоевали победу со счетом 3:2.

Однако самое забавное произошло не во время игры.

Перед матчем советник владельца Милана Златан Ибрагимович появился в импровизированной студии City TV, клубного канала "горожан".

Во время эфира швед в типичной для себя манере задал колкий вопрос коллегам по студии и по совместительству экс-игрокам Сити Шону Райт-Филлипсу и Джолеону Лескотту.

"Слушайте, а у вас здесь на City TV вообще есть зрители или как? Есть вы двое, отличная работа", - спросил Златан.

🗣️ Zlatan Ibrahimovic on Man City’s pre-match livestream:



"Do you have any viewers for this Man City TV? We got you two! Good job. Good job." 😅

pic.twitter.com/vBtfeNXicP — Pubity Sport (@pubitysport) July 28, 2024

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Эти слова очень понравились фанатам Манчестер Юнайтед, за который в свое время выступал Ибрагимович.

Они сразу же написали "Однажды красный, навсегда красный", "Я обожаю этого парня" и "Даже в 40 лет Златан продолжает жарить Сити".

За неполные два года в составе манкунианцев Ибрагимович записал на свой счет 29 голов и 10 ассистов в 53 матчах.

Однако его карьера в Юнайтед была омрачена разрывом крестообразной связки колена, которая впоследствии вынудила его отправится в МЛС.

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