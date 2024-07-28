Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире
Минувшей ночью в рамках предсезонной подготовки в США встретились Манчестер Сити и Милан.
Обе команды были не в оптимальных составах, но это не помешало им показать интересный футбол. В итоге "россонери" завоевали победу со счетом 3:2.
Однако самое забавное произошло не во время игры.
Перед матчем советник владельца Милана Златан Ибрагимович появился в импровизированной студии City TV, клубного канала "горожан".
Во время эфира швед в типичной для себя манере задал колкий вопрос коллегам по студии и по совместительству экс-игрокам Сити Шону Райт-Филлипсу и Джолеону Лескотту.
"Слушайте, а у вас здесь на City TV вообще есть зрители или как? Есть вы двое, отличная работа", - спросил Златан.
🗣️ Zlatan Ibrahimovic on Man City’s pre-match livestream:— Pubity Sport (@pubitysport) July 28, 2024
"Do you have any viewers for this Man City TV? We got you two! Good job. Good job." 😅
pic.twitter.com/vBtfeNXicP
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Эти слова очень понравились фанатам Манчестер Юнайтед, за который в свое время выступал Ибрагимович.
Они сразу же написали "Однажды красный, навсегда красный", "Я обожаю этого парня" и "Даже в 40 лет Златан продолжает жарить Сити".
За неполные два года в составе манкунианцев Ибрагимович записал на свой счет 29 голов и 10 ассистов в 53 матчах.
Однако его карьера в Юнайтед была омрачена разрывом крестообразной связки колена, которая впоследствии вынудила его отправится в МЛС.
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