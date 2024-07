Однажды красный, навсегда красный: Златан поиздевался над Манчестер Сити в прямом эфире

Минувшей ночью в рамках предсезонной подготовки в США встретились Манчестер Сити и Милан.

Обе команды были не в оптимальных составах, но это не помешало им показать интересный футбол. В итоге "россонери" завоевали победу со счетом 3:2.

Однако самое забавное произошло не во время игры.

Перед матчем советник владельца Милана Златан Ибрагимович появился в импровизированной студии City TV, клубного канала "горожан".

Во время эфира швед в типичной для себя манере задал колкий вопрос коллегам по студии и по совместительству экс-игрокам Сити Шону Райт-Филлипсу и Джолеону Лескотту.

"Слушайте, а у вас здесь на City TV вообще есть зрители или как? Есть вы двое, отличная работа", - спросил Златан.

