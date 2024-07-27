Агент двоих игроков Баварии ведет переговоры с Манчестер Юнайтед

В Англии футболисты смогут воссоединиться со своим бывшим тренером.

Футбольный агент Рафаэла Пимента ведет переговоры с Манчестер Юнайтед относительно сразу двух игроков Баварии.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, речь идет о Маттейсе Де Лигте и Нуссаире Мазрауи.

Оба игрока являются конкретными целями "красных дьяволов". При этом и Де Лигт, и Мазрауи склоняются к переезду на Туманный Альбион.

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По информации источника, клубы также продолжают общаться насчет футболистов, так как немецкому коллективу необходимо продавать игроков.

Стоит отметить, что переговоры Манчестер Юнайтед и Баварии по Де Лигту идут уже длительное время - стороны не могут согласовать стоимость трансфера.

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