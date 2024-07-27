Защитник Манчестер Юнайтед попал в аварию при странных обстоятельствах

Игрок Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласиа попал в ДТП, пишет The Sun.

При чем, проишествие произошло при довольно необычных обстоятельствах.

Дело в том, что защитник был в автомобиле Маркуса Рэшфорда вместе с водителем игрока. А сам форвард ехал в другой машине позади них.

В машину, в которой ехал Маласиа, врезалась пьяная женщина. Ее сразу задержали, а Маласия и шофер попали в больницу с незначительными травмами.

Как сообщает источник, уже на следующий день Маласиа присутствовал на тренировке МЮ.

Ранее также звезды UFC посетили оба стадиона в Манчестере.

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