Антони, Магуайр и другие: Аморим определился со списком игроков, которые не входят в его планы
Манкуніанці можуть піти різними шляхами з низкою виконавців.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим планирует устроить революцию в составе команды.
Как сообщает издание Mirror, португалец определил список футболистов, которые не входят в его планы и рискуют покинуть клуб. В него вошло шесть исполнителей.
Скорее всего, в ближайшем будущем манкунианцы разойдутся с: Антони, Гарри Магуайром, Кристианом Эриксеном, Виктором Линделофом, Джонни Эвансом и Каземиро.
Ранее сообщалось, что Антони до перехода в МЮ мог заменить Салаха в Ливерпуле.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!