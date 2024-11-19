Антони, Магуайр и другие: Аморим определился со списком игроков, которые не входят в его планы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим планирует устроить революцию в составе команды.

Как сообщает издание Mirror, португалец определил список футболистов, которые не входят в его планы и рискуют покинуть клуб. В него вошло шесть исполнителей.

Скорее всего, в ближайшем будущем манкунианцы разойдутся с: Антони, Гарри Магуайром, Кристианом Эриксеном, Виктором Линделофом, Джонни Эвансом и Каземиро.

Ранее сообщалось, что Антони до перехода в МЮ мог заменить Салаха в Ливерпуле.

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