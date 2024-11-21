Звездный новичок Манчестер Юнайтед может дебютировать уже в ближайшем матче
Лени Йоро должен стать важным игроком для Аморима.
Защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро может дебютировать уже в ближайшем матче, пишет MEN.
Ссылаясь на свои источники в клубе, издание пишет, что Аморим убрал 19-летнего француза из заявки состава U-21 на следующий матч.
Ожидается, что Йоро будет играть большую роль в схеме нового тренера и его будущих планах, а потому Аморим уже может начать наигрывать его.
Скорее всего, защитник появится в матче против Ипсвича, который состоится уже в это воскресенье, 24 ноября.
Ранее также сообщалось, что Ямаль не сыграет за Барселону в ближайшем матче.
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