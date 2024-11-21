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Звездный новичок Манчестер Юнайтед может дебютировать уже в ближайшем матче

Лени Йоро должен стать важным игроком для Аморима.
Сегодня, 12:09
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Лени Йоро может дебютировать уже в ближайшем матче, пишет MEN.

Ссылаясь на свои источники в клубе, издание пишет, что Аморим убрал 19-летнего француза из заявки состава U-21 на следующий матч.

Ожидается, что Йоро будет играть большую роль в схеме нового тренера и его будущих планах, а потому Аморим уже может начать наигрывать его.

Скорее всего, защитник появится в матче против Ипсвича, который состоится уже в это воскресенье, 24 ноября.

Ранее также сообщалось, что Ямаль не сыграет за Барселону в ближайшем матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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