Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле
Вингер все еще чувствует дискомфорт.
Восстановления вингера Барселоны Ламина Ямаля заняло больше времени, чем ожидалось, пишет AS.
Напомним, что игрок получил травму 6 ноября в матче с Црвеной Звездой. Ожидалось, что Ямаль пропустит 2-3 недели.
Однако, как утверждает издание, Ламин не сможет принять участие в суботнем матче против Сельты. Вингер все еще испытывает дискомфорт.
Клуб же продолжает придерживаться осторожной тактики и не будет форсировать восстановления Ямаля. Ожидается, что но вернется к матчу с Брестом (26 ноября) или вовсе с Лас-Пальмасом (30 ноября).
Ранее также сообщалось, что сроки восстановления еще одного игрока Барселоны затянулись.
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