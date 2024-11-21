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Ямаль все еще не готов вернуться на футбольное поле

Вингер все еще чувствует дискомфорт.
Сегодня, 10:30
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Восстановления вингера Барселоны Ламина Ямаля заняло больше времени, чем ожидалось, пишет AS.

Напомним, что игрок получил травму 6 ноября в матче с Црвеной Звездой. Ожидалось, что Ямаль пропустит 2-3 недели.

Однако, как утверждает издание, Ламин не сможет принять участие в суботнем матче против Сельты. Вингер все еще испытывает дискомфорт.

Клуб же продолжает придерживаться осторожной тактики и не будет форсировать восстановления Ямаля. Ожидается, что но вернется к матчу с Брестом (26 ноября) или вовсе с Лас-Пальмасом (30 ноября).

Ранее также сообщалось, что сроки восстановления еще одного игрока Барселоны затянулись.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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