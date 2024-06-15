"Ты должен бить людей на таком уровне": Легенда АПЛ раскритиковал игрока сборной Шотландии

В рамках матча-открытия Евро-2024 Германия уничтожила Шотландию.

После игры известный телеэксперт и легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал "тартановую армию" и персонально Эндрю Робертсона за его комментарий по итогам матча.

По словам ирландца, шотландские футболисты творят историю, играя чрезвычайно плохо и подводя рулевого команды Стива Кларка.

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"Робертсон сказал, что Шотландия имела план на игру. Хорошо, когда есть план. Затем он сказал, что они были недостаточно агрессивными. В футболе нужно быть агрессивным. Когда ты сталкиваешься с соперником, который намного сильнее тебя, агрессивность - это часть карьеры футболиста.

Боже мой, когда ты играешь на таком уровне, ты должен бить людей. Бить надо правильно и агрессивно. Бесполезно после игры говорить, что у нас есть план на игру. Это мусор! Робертсон... это все просто чушь.

До игры вы знали, что поставлено на карту, а после матча бесполезно говорить, что вы перегруппируетесь и разозлитесь. Вам придется долго злиться на себя.

Перед игрой игроки говорили о создании истории - они создают историю, играя так плохо и подводя своего тренера и болельщиков", - приводит слова Кина Aniomag.top.

Напомним, на нашем сайте доступно расписание Евро-2024.

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