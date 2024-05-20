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Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо

Манкунианцы требуют 50 млн евро.
Сегодня, 17:18
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед установил ценник на Джейдона Санчо, пишет Бен Джейкобс.

Все больше становится очевидно, что Джейдон Санчо не вернется в МЮ, клуб намерен продать вингера.

Напомним, что в этом сезоне у игрока случился конфликт с главным тренером, в результате которого его отправили в аренду в дортмундскую Боруссию.

Теперь же клуб намерен вернуть хотя бы часть средств, затраченных на англичанина, и готов расстаться с ним за 50 млн евро. Ровно столько клуб требовал ранее от Аль-Иттифака.

При этом сам Санчо хочет остаться в Боруссии, и клуб тоже хотел оставить игрока, но вот готовы ли дортмундцы платить 50 млн евро - большой вопрос.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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