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Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд за все время существования АПЛ

Манкунианцы финишировали ниже всех с 1992 года.
Сегодня, 13:03
Getty Images
Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед в последнем туре АПЛ победил Брайтон со счетом 2:0, но из-за побед соперников остался на 8-м месте.

Как сообщает twitter-аккаунт Squawka, манкунианцы установили клубный рекорд, финишировав ниже всех с момента основания АПЛ в сезоне-1991/92.

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Прошлым антирекордом было седьмое место, на котором «красные дьяволы» закончили в сезоне-2013/14 под руководством Дэвида Мойеса.

Отметим, что из-за этого МЮ не попадет в Еврокубки через АПЛ, но может попасть через Кубок Англии в Лигу Европы, если победит Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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