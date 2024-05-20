Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд за все время существования АПЛ

Манкунианцы финишировали ниже всех с 1992 года.

Английский Манчестер Юнайтед в последнем туре АПЛ победил Брайтон со счетом 2:0, но из-за побед соперников остался на 8-м месте.

Как сообщает twitter-аккаунт Squawka, манкунианцы установили клубный рекорд, финишировав ниже всех с момента основания АПЛ в сезоне-1991/92.

Читай также: Манчестер Юнайтед может усилить состав одним из лучших бомбардиров АПЛ

Прошлым антирекордом было седьмое место, на котором «красные дьяволы» закончили в сезоне-2013/14 под руководством Дэвида Мойеса.

Отметим, что из-за этого МЮ не попадет в Еврокубки через АПЛ, но может попасть через Кубок Англии в Лигу Европы, если победит Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!