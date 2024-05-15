Манчестер Юнайтед может усилить состав одним из лучших бомбардиров АПЛ

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания форварда Астон Виллы Олли Уоткинса. Об этом сообщает talkSPORT.

Переговоры идут о переходе 28-летнего англичанина, но планам могут помешать успехи Астон Виллы в текущем сезоне и продление контракта с игроком в прошлом году.

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Кроме того, Манчестер Юнайтед должен сбалансировать бюджет на зарплаты перед новыми трансферами в летнее окно.

В текущем сезоне на счету Уоткинса 19 голов и 13 ассистов в 36 матчах АПЛ.

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