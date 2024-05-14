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Манчестер Юнайтед рассматривает в качестве замены тен Гагу тренера сенсационного новичка АПЛ

Киран МакКенна может вернуться в клуб.
Сегодня, 22:01
Киран МакКенна / Getty Images
Киран МакКенна / Getty Images

Манчестер Юнайтед может назначить довольно неожиданную замену для Эрика тен Гага.

Как сообщает Санти Уна, "красные дьяволы" хотят назначить на пост главного тренера Кирана МакКенну, который вывел Ипсвич за два сезона из третьего дивизиона в АПЛ.

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МакКенна заинтересован в этой работе и его агенты уже провели первую встречу с представителями МЮ, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества.

Отметим, что Киран уже работал в структуре манкунианцев, будучи скатуом первой команды и ассистентом Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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