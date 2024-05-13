Манчестер Юнайтед отменил традиционный праздничный ужин из-за результатов команды

Руководство Манчестер Юнайтед решило отменить традиционный праздничный ужин, посвященный окончанию сезона, пишет The Athletic.

Обычно, в конче сезона клуб проводит праздничное мероприятие, на котором собираются все составы, а также все сотрудники. Во время празднования вручаются различные награды, включая приз игроку года.

Изначально мероприятие было запланировано на 20 мая, однако руководство пообщалось с тен Хагом и решило полностью отменить ужин.

Во-первых, такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды, а во-вторых, чтобы не отвлекать игроков от подготовки к финалу Кубка Англии.

Отметим, что праздничный ужин также не проводился по итогам сезона-2021/22, когда команда показывала отвратительные результаты под руководством Рангника.

Ранее также Бекхэм прокомментировал проблемы Манчестер Юнайтед.

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