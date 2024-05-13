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Бекхэм высказался о текущих проблемах Манчестер Юнайтед

Англичанин считает, что стагнация его бывшей команды продолжается слишком долго.
Сегодня, 15:07
Девид Бекхэм / Getty Images
Девид Бекхэм / Getty Images

Легендарный английский экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм высказался о текущей ситуации в клубе.

По словам Дэвида, «красные дьяволы» уже достаточно долго не могут решить свои проблемы.

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"Думаю, последние пять, может, десять лет клуб имел разного рода проблемы.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы ситуация изменилась достаточно быстро, потому что, как мне кажется, длится это уже слишком долго.

Надеюсь с новыми совладельцами Манчестер Юнайтед снова будет добывать трофеи и радовать своих болельщиков", - сказал Бекхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Дэвид Бекхем

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