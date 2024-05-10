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"Он способен вдохновить целое поколение": Бекхэм - о лучшем футболисте в истории

Англичанин восторженно высказался об известном аргентинце.
Сегодня, 16:46
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о подписании Лионеля Месси в стан клуба.

"Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке. Таков был мой план.

Конечно, я хотел подписать его из-за того, какой он игрок и человек. Я играл против него несколько раз – к счастью, всего дважды – и был фанатом его игры, следил за ним много лет".

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"Я всегда планировал пригласить лучшего игрока в истории футбола в нашу команду. К счастью, получилось.

Лучший игрок? У каждого свое мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист", - сказал англичанин в интервью Goal.com.

Напомним, после перехода Месси в стан "черно-розовых" клуб сумел выиграть первый трофей в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Дэвид Бекхэм

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