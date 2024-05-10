"Он способен вдохновить целое поколение": Бекхэм - о лучшем футболисте в истории

Владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о подписании Лионеля Месси в стан клуба.

"Дело в эффекте, который Лео оказывает и на футбол, и на весь мир. Он способен вдохновить целое поколение, и это одна из причин, по которой мы хотели видеть его в Америке. Таков был мой план.

Конечно, я хотел подписать его из-за того, какой он игрок и человек. Я играл против него несколько раз – к счастью, всего дважды – и был фанатом его игры, следил за ним много лет".

Читай также: Месси отличился пента-триком из ассистов в матче Интер Майами

"Я всегда планировал пригласить лучшего игрока в истории футбола в нашу команду. К счастью, получилось.

Лучший игрок? У каждого свое мнение. За годы в футбол играли многие великие игроки, но, по моему мнению, Месси – идеальный футболист", - сказал англичанин в интервью Goal.com.

Напомним, после перехода Месси в стан "черно-розовых" клуб сумел выиграть первый трофей в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!