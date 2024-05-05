Месси отличился пента-триком из ассистов в матче Интер Майами

Аргентинец со своим лучшим другом принесли очередные три очка.

В ночь на воскресенье, 5 мая, состоялся матч очередного тура МЛС, в котором Интер Майами принимал Нью-Йорк Ред Буллс. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Лидер "черно-розовых" забил один гол и отдал пять ассистов. Также героем встречи стал и Луис Суарес, отличившийся хет-триком и одним ассистом.

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Кстати, Интер Майами занимает первую строчку в своей конференции, набрав за 12 туров 24 очка, при этом клуб Бекхэма является наиболее результативной командой в МЛС!

Команда вколотила 32 гола, а вторым показателем лиги только 19 забитых мячей в Филадельфии.

Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллс 6:1

Голы: Рохас, 48, 62, Месси, 50, Суарес, 69, 75, 81 - Ванзейр, 30

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