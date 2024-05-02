Интер Майами ведет переговоры с еще одним другом Месси

Ди Мария может перебраться за океан.

Интер Майами ведет переговоры с Анхелем Ди марией, пишет TN.

В данный момент аргентинец ведет переговоры о новом контракте с Бенфикой, а также имеет на руках несколько других предложений.

Также Ди Мария думал вернуться в родной Росарио, но местная мафия однозначно намекнула, что вингеру нечего там делать.

Сообщается, что Анхель дал добро на переговоры с Интером, но пока стороны далеки от соглашения.

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Италии хочет вернуться в Европу.

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