Интер Майами ведет переговоры с еще одним другом Месси
Ди Мария может перебраться за океан.
Интер Майами ведет переговоры с Анхелем Ди марией, пишет TN.
В данный момент аргентинец ведет переговоры о новом контракте с Бенфикой, а также имеет на руках несколько других предложений.
Также Ди Мария думал вернуться в родной Росарио, но местная мафия однозначно намекнула, что вингеру нечего там делать.
Сообщается, что Анхель дал добро на переговоры с Интером, но пока стороны далеки от соглашения.
Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Италии хочет вернуться в Европу.
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