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Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Зрители матча УПЛ увидели шедевр.
Сегодня, 16:23
Иван Лосенко
Иван Лосенко

15-й тур чемпионата Украины по футболу стартовал матчем между Ингульцем и Ворсклой, который проходит в Полтаве.

Не успел поединок стартовать, как гости уже повели в счете – Иван Лосенко подобрал мяч у штрафной соперника и метров с 25-27 выстрелил по воротам. Удар безумной силы голкипер Павел Исенко парировать не смог.

Операторы успели выхватить реакцию главного тренера Ингульца Василия Кобина, который "завис" открыв рот после увиденного.

Впоследствии Ингулец забил и второй гол. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Отметим, что Ингулец находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ворскла Ингулец

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Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

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