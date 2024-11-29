Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

15-й тур чемпионата Украины по футболу стартовал матчем между Ингульцем и Ворсклой, который проходит в Полтаве.

Не успел поединок стартовать, как гости уже повели в счете – Иван Лосенко подобрал мяч у штрафной соперника и метров с 25-27 выстрелил по воротам. Удар безумной силы голкипер Павел Исенко парировать не смог.

Операторы успели выхватить реакцию главного тренера Ингульца Василия Кобина, который "завис" открыв рот после увиденного.

Впоследствии Ингулец забил и второй гол. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Отметим, что Ингулец находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!