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Боруссия Дортмунд - Бавария: Обзор и результат матча Бундеслиги 30.11.2024

"Шмели" пропустили в последние минуты.
Сегодня, 21:32
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В рамках 12-го тура Бундеслиги Боруссия встретилась с Баварией.

Первый тайм выдался не слишком интересным на моменты, обе команды присматривались друг к другу и только один момент был достаточно опасным, он собственно стал и голевым.

Боруссия выбежала в контратаку на 28-ой минуте. Ее заканчивал Джейми Гиттенс, которому оставалось только отправить мяч в сетку ворот.

Во втором тайме Бавария «насела» на ворота Грегора Кобеля и абсолютно ничего не давала сделать дортмундцам в контексте своих атак.

«Шмели» достаточно долго держались, но все же пропустили с не слишком очевидного момента. После неудачного удара со штрафного мяч оказался у Микаэля Олисе, который подал с фланга на голову Джамалу Мусиали, которому удалось сравнять счет.

Статистика матча чемпионата Германии Боруссия - Бавария

Боруссия - Бавария 1:1

Голы Гиттенс, 28 - Мусиала, 84

xG: 0.4 - 1.28

Удары: 7 - 14

Удары: в створ ворот: 2 -5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Дортмунд

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