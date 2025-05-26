Чемпионат Украины. Итоги: кто в еврокубках, кто вылетел, лучшие игроки

В минувшие выходные завершился чемпионат Украины по футболу. В последнем туре было несколько интриг, хотя чемпион был предопределен еще раньше.

Итак, подводим итоги чезона-2024/25 в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу.

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Чемпион в Лиге чемпионов

К сожалению, чемпионат Украины в последние годы сильно просел в таблице коэффициентов УЕФА, из-за чего в Лигу чемпионов через УПЛ теперь выходит только одна команда, собственно чемпион.

Им в этом году стало киевское Динамо, сверхуверенно обошедшее донецкий Шахтер и довольно неожиданно встретившее сопротивление от Александрии.

Киевляне будут стартовать в ЛЧ со второго раунда квалификации путем чемпионов, в котором точно будут сеяными. А вот в третьем раунде и раунде плей-офф, если киевляне смогут туда выйти, бело-синие уже не будут сеяными. Несколько потенциальных соперников киевлян: Риека, Пафос, Жальгирис во втором раунде, Коппенгаген, Црвена Звезда, Ференцварош, Слован в третьем раунде, Буде/Глимт, Селтик, Базель в раунде плей-офф.

Лига Европы и Лига конференций

В нынешнем сезоне действовали следующие правила – обладатель Кубка Украины получает путевку в Лигу Европы, а серебряный и бронзовый призеры – в Лигу конференций.

Но из-за того, что Кубок выиграл Шахтер, занявший третье место, путевка в ЛК досталась четвертой команде таблицы – Полесью.

Шахтер будет стартовать в Лиге Европы либо с первого раунда квалификации, либо вообще с основного раунда. Что для этого нужно мы рассказали здесь.

Александрия и Полесье будут начинать еврокубковую историю следующего сезона со второго раунда квалификации. Обе команды сразу же будут несеянными и могут получить в соперники максимально разные команды – от АЗ, Истанбула или пражской Спарты до Баллкани, Викинга или Вадуца.

Изменения в чемпионате

Одесский Черноморец и Ингулец Кировоградской области покидают элитный дивизион Украины, а на их место должны прийти абсолютные новички Премьер-лиги – Эпицентр из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) и СК Ворскла.

Кроме того, еще четыре команды разыграют две путевки в УПЛ в следующем сезоне. Кудровка, занявшая четвертое место в Первой Лиге, будет играть матчи плей-офф против полтавской Ворсклы, а вот Металлист 1925 года встретится с Левым Берегом.

Лучшие игроки

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал форвард киевского Динамо Владислав Ванат, сумевший отличиться голами в воротах соперников 17 раз. Он обошел игрока Кривбасса Егора Твердохлеба (14) и дуэт из Шахтера Судаков/Бондаренко (13/12).

Партнер Ваната Николай Шапаренко стал лидером по результативным передачам в УПЛ, отдав 9 ассистов за сезон. У Никиты Кравченко (Александрия), Виталия Буяльского (Динамо) и Артема Бондаренко (Шахтер) по 8 ассистов.

Хочется отметить, что в ТОП-10 игроков по системе гол+пас в этом сезоне только украинцы.

С бешеным отрывом лучшим по матчам без пропущенных голов уходит Георгий Ермаков из Александрии, не пропускавший в половине сыгранных матчей (15 "сухарей" за сезон). Дмитрий Резник пропустил 6 матчей и сыграл 11 сухих поединков, у голкипера Колоса Ивана Пахолюка также есть 11 игр без пропущенных из 26.

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Интересный факт: ни один игрок в этом сезоне не имеет в своем пассиве 2 автогола, но есть сразу два игрока, у которых по 3 автогола за сезон – это Тарас Михавко из Динамо и Илир Красничи из Колоса.

Больше всего желтых карточек в сезоне заработал Кирилл Дришлюк (Заря) – 10, при этом ни разу его не изымали. А вот лидерами по изъятию стали Александр Скляр (Ворскла) и Пабло Альварес (Карпаты) – по 2.

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