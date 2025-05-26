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Футбол

Шахтер может выйти в Лигу Европы, минуя 4 раунда квалификации: что для этого нужно

Ключ к будущему отечественного гранда лежит в Хорватии.
Вчера, 12:19       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер получил шанс избежать квалификации Лиги Европы 2025/26. Бронзовый призер УПЛ может начать выступления сразу в основном раунде.

"Горнякам" посодействовали успехи лондонского Челси и севильского Бетиса на внутренней арене. Финалисты Лиги конференций пробились в Лигу чемпионов и Лигу Европы соответственно, так что не нуждаются в месте во втором по рангу еврокубке.

Назначенная для победителя Лиги конференций путевка в Лигу Европы достанется команде с наивысшим рейтингом. На нее претендуют Шахтер и загребское Динамо. Судьба же места в основной сетке турнира зависит от Кубка Хорватии.

Если в финале победит Риека, то в общий этап попадут "динамовцы". Если же трофей выиграет Славен Белупо, то путевка достанется "горнякам". Второй финальный матч Кубка Хорватии состоится 29 мая, а первый завершился вничью (1:1).

Кстати, вскоре Арда Туран станет тренером Шахтера вместо Пушича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Загреб

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