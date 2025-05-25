Туран вскоре подпишет контракт с Шахтером

Шахтер нашел замену Марино Пушичу.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горняков» возглавит турецкий специалист Арда Туран. Объявление ожидается в ближайшие дни.

Туран подпишет контракт на два года. Финансовые условия соглашения неизвестны.

Единственным опытом работы в качестве наставника у 37-летнего специалиста был Эюпспор. С командой, за которую сейчас выступает Тарас Степаненко, Арда в текущем сезоне занял 6-е место.

Ранее Сергей Палкин прокомментировал причины отставки Пушича.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!