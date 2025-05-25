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Футбол

Туран вскоре подпишет контракт с Шахтером

Турок согласовал условия договоренности.
Вчера, 12:33       Автор: Василий Медвидь
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Шахтер нашел замену Марино Пушичу.

Как сообщает Фабрицио Романо, «горняков» возглавит турецкий специалист Арда Туран. Объявление ожидается в ближайшие дни.

Туран подпишет контракт на два года. Финансовые условия соглашения неизвестны.

Единственным опытом работы в качестве наставника у 37-летнего специалиста был Эюпспор. С командой, за которую сейчас выступает Тарас Степаненко, Арда в текущем сезоне занял 6-е место.

Ранее Сергей Палкин прокомментировал причины отставки Пушича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арда Туран

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