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Футбол

Палкин рассказал о причинах отставки Пушича

Гендиректор Шахтера интересно ответил на вопрос.
25 мая, 11:50       Автор: Василий Медвидь
Сергей Палкин / Getty Images
Сергей Палкин / Getty Images

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин высказался об отставке Марино Пушича с поста тренера "горняков".

По словам функционера, перед тем, как принять решение попрощаться со специалистом, был проведен глубокий анализ.

"После всестороннего анализа мы поняли, что в текущих условиях эмоциональная и психологическая нагрузка невероятно велика. С одной стороны, давление на результат, с другой, перестройка команды, постоянные изменения, военное положение.

То, к чему украинцы уже несколько привыкли, для иностранного специалиста является тяжелым испытанием. Поэтому мы приняли решение поставить точку и считаем, что это правильно. В то же время хочу подчеркнуть: Марино Пушич, Марио Станич и их штаб сделали много важного для Шахтера, и мы должны быть благодарны за это".

Палкин также сказал, что в ближайшее время мы узнаем имя нового тренера.

«Что я могу сказать о преемнике Пушича? Уже скоро у вас будут новости от нас», - резюмировал гендиректор дончан.

Отметим, что в текущем сезоне Шахтер выиграл Кубок Украины, но занял третье место в чемпионате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Сергей Палкин

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