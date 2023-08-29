УПЛ: итоги тура №5
Завершился пятый тур чемпионата Украины по футболу в рамках которого пока прошло лишь шесть матчей, поскольку поединки Динамо и Днепр-1 были перенесены.
Результаты тура
- ЛНЗ - Металлист 1925 0:1
- Александрия - Полесье 0:3
- Минай - Заря 1:1
- Колос - Шахтер 0:2
- Ворскла - Черноморец 2:1
- Оболонь - Кривбасс 0:0
Сейв тура
Ключевая персона: Герман Пеньков (ЛНЗ)
На старте матча между ЛНЗ и Металлистом 1925 защитник Никита Безуглый принял решение нанести очень дальний удар. Пробил он круто - сильно и точно, но...
В воротах был Герман Пеньков, который в крутом прыжке отбил мяч, летящий в девятку. Момент, который достоин помещения на постеры!
На 89-й минуте матча Пеньков еще раз спас свою команду от пропущеного гола, отбив удар бразильца Игора.
Гол тура
Ключевая персона: Александр Назаренко (Полесье)
В матче между Александрией и Полесьем очень долго голов не было, до тех пор, пока вингер Александр Назаренко не принял решение сместиться со своего фланга в центр и пробить в дальний угол.
Опытный Никита Шевченко не сумел справиться с таким ударом, а после этого пропустил еще дважды.
Безумное невезение тура
Ключевые персоны: игроки Миная и Зари
В первые 30 минут матча футболисты Миная и Зари сумели забить по одному голу, но после этого лишь транжирили момент за моментом.
У игроков были возможности пробивать з метра, но они не попадали по мячу (чего только стоит возможность луганчанина Герреро).
Пас тура
Ключевая персона: Дмитрий Крыськив (Шахтер)
Хавбек Шахтера в прошлом туре отметился дублем, но в этот раз на его счету очень крутая голевая передача.
На тот момент Шахтер уже играл в меньшинстве против команды с очень крутой защитой, но Крыськив сумел одним пасом разрезать оборону и позволил Кащуку забить один из легчайших голов в карьере.
Контратаки тура
Ключевые персоны: герои - игроки Ворсклы, антигерои - защитники Черноморца
Неделю назад Черноморец одолел Динамо, но в этот раз уже на третьей минуте их ошарашила контратака полтавской Ворсклы.
Одесситы ушли в атаку все командой и Степанюк, стартовав со своей половины забил гол. А перед самым свистком на перерыв Степанюк уже выступил в роли ассистента в похожем эпизоде.
Сын тура
Ключевая персона: Виталий Вернидуб
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб, как всем известно, очень "горячий" человек и легко заводится. Вот и в матче с Оболонью он несколько раз был очень зол.
Успокаивать его принимался сын Виталий, который тепер работает в его тренерском штабе.
Юбилеи тура
- 5 клубов в УПЛ было в карьере Владислава Вакулы (Черноморец, Сталь, Мариуполь, Шахтер и Ворскла);
- 25-й гол в УПЛ забил Руслан Степанюк (Ворскла);
- 30-я красная карточка карточка для грузинских легионеров в истории УПЛ (Гочолеишвили);
- 40-й домашний матч в УПЛ провел Минай;
- 40 голов забил Филипп Будковский (Полесье) в УПЛ;
- 50-е поражение Александрии в домашних матчах УПЛ;
- 50-й матч в УПЛ сыграл Георгий Судаков;
- 110-й матч провел Виктор Скрипник в качестве тренера клубов УПЛ;
- 180 ничьих в УПЛ у Кривбасса;
- 250 матчей во всех турнирах провел Александр Скляр;
Турнирная таблица УПЛ-2023/24:
- Шахтер (Донецк) - 11 очков
- Рух (Львов) - 10
- Полесье (Житомир) - 9
- Черноморец (Одесса) - 9
- Кривбасс (Кривой Рог) - 8
- Колос (Ковалевка) - 8
- Александрия (Александрия) - 7
- Динамо (Киев) - 6
- Металлист 1925 (Харьков) - 6
- Ворскла (Полтава) - 6
- Заря (Луганск) - 5
- Оболонь (Киев) - 5
- СК Днепр-1 (Днепр) - 4
- ЛНЗ (Черкассы) - 3
- Минай (Минай) - 2
- Верес (Ровно) - 1
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