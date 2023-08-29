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УПЛ: итоги тура №5

ISPORT знакомит читателей с итогами четвертого тура чемпионата Украины.
Сегодня, 13:40
Итоги пятого тура
Итоги пятого тура

Завершился пятый тур чемпионата Украины по футболу в рамках которого пока прошло лишь шесть матчей, поскольку поединки Динамо и Днепр-1 были перенесены.

Результаты тура

  • ЛНЗ - Металлист 1925 0:1
  • Александрия - Полесье 0:3
  • Минай - Заря 1:1
  • Колос - Шахтер 0:2
  • Ворскла - Черноморец 2:1
  • Оболонь - Кривбасс 0:0

Сейв тура

Ключевая персона: Герман Пеньков (ЛНЗ)

На старте матча между ЛНЗ и Металлистом 1925 защитник Никита Безуглый принял решение нанести очень дальний удар. Пробил он круто - сильно и точно, но...

В воротах был Герман Пеньков, который в крутом прыжке отбил мяч, летящий в девятку. Момент, который достоин помещения на постеры!

На 89-й минуте матча Пеньков еще раз спас свою команду от пропущеного гола, отбив удар бразильца Игора.

Гол тура

Ключевая персона: Александр Назаренко (Полесье)

В матче между Александрией и Полесьем очень долго голов не было, до тех пор, пока вингер Александр Назаренко не принял решение сместиться со своего фланга в центр и пробить в дальний угол.

Опытный Никита Шевченко не сумел справиться с таким ударом, а после этого пропустил еще дважды.

Безумное невезение тура

Ключевые персоны: игроки Миная и Зари

В первые 30 минут матча футболисты Миная и Зари сумели забить по одному голу, но после этого лишь транжирили момент за моментом.

У игроков были возможности пробивать з метра, но они не попадали по мячу (чего только стоит возможность луганчанина Герреро).

Пас тура

Ключевая персона: Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Хавбек Шахтера в прошлом туре отметился дублем, но в этот раз на его счету очень крутая голевая передача.

На тот момент Шахтер уже играл в меньшинстве против команды с очень крутой защитой, но Крыськив сумел одним пасом разрезать оборону и позволил Кащуку забить один из легчайших голов в карьере.

Контратаки тура

Ключевые персоны: герои - игроки Ворсклы, антигерои - защитники Черноморца

Неделю назад Черноморец одолел Динамо, но в этот раз уже на третьей минуте их ошарашила контратака полтавской Ворсклы.

Одесситы ушли в атаку все командой и Степанюк, стартовав со своей половины забил гол. А перед самым свистком на перерыв Степанюк уже выступил в роли ассистента в похожем эпизоде.

Сын тура

Ключевая персона: Виталий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб, как всем известно, очень "горячий" человек и легко заводится. Вот и в матче с Оболонью он несколько раз был очень зол.

Успокаивать его принимался сын Виталий, который тепер работает в его тренерском штабе.

Юбилеи тура

  • 5 клубов в УПЛ было в карьере Владислава Вакулы (Черноморец, Сталь, Мариуполь, Шахтер и Ворскла);
  • 25-й гол в УПЛ забил Руслан Степанюк (Ворскла);
  • 30-я красная карточка карточка для грузинских легионеров в истории УПЛ (Гочолеишвили);
  • 40-й домашний матч в УПЛ провел Минай;
  • 40 голов забил Филипп Будковский (Полесье) в УПЛ; 
  • 50-е поражение Александрии в домашних матчах УПЛ;
  • 50-й матч в УПЛ сыграл Георгий Судаков;
  • 110-й матч провел Виктор Скрипник в качестве тренера клубов УПЛ;
  • 180 ничьих в УПЛ у Кривбасса;
  • 250 матчей во всех турнирах провел Александр Скляр;

Турнирная таблица УПЛ-2023/24:

  1. Шахтер (Донецк) - 11 очков
  2. Рух (Львов) - 10
  3. Полесье (Житомир) - 9
  4. Черноморец (Одесса) - 9
  5. Кривбасс (Кривой Рог) - 8
  6. Колос (Ковалевка) - 8
  7. Александрия (Александрия) - 7
  8. Динамо (Киев) - 6 
  9. Металлист 1925 (Харьков) - 6
  10. Ворскла (Полтава) - 6
  11. Заря (Луганск) - 5
  12. Оболонь (Киев) - 5
  13. СК Днепр-1 (Днепр) - 4
  14. ЛНЗ (Черкассы) - 3
  15. Минай (Минай) - 2
  16. Верес (Ровно) - 1

Следите за УПЛ вместе с ISPORT. На нашем сайте доступен календарь матчей чемпионата Украины, а также список лучших бомбардиров этого сезона

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ итоги

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