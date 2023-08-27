Колос - Шахтер: результат матча

В воскресенье, 27 августа, в рамках пятого тура УПЛ Колос принимал дома Шахтер.

С первых минут казалось, что гости заберут мяч под свой контроль, но это не входило в планы Колоса. Команды демонстрировали равную игру, а хозяева были немного острее в финальной трети.

Однако уже на 25-й минуте счет открыли "горняки", дебютным голом отличился Егор Назарина. А уже через 10 минут Шахтер остался в меньшинстве - Гочолейшвили сыграл слишком грубо и получил красную карточку.

В меньшинстве "горняки" сумели отличится еще раз, Криськив отдал шикарный пас Кащуку, который не промазал с убойной позиции.

Картина второго тайма была полностью ожидаемой, Шахтер защищался, Колос пытался реализовать численное преимущество. Однако все попытки ковалевцев забить успехом не завершились, Шахтер добывает важные три очка.

Статистика матча чемпионата Украины Колос - Шахтер

Колос - Шахтер 0:2

Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 1 - 2

Владение мячом: 42% - 58%

Атаки: 92 - 84

Колос: Фесюн - Гончаренко, Бурда, Кукош - Цуриков, Богданов (Болбат, 41), Демченко (Велетень, 60), Лучкевич - Мякушко (Рангел, 82), Безбородько (Салабай, 46), Ореховский.

Шахтер: Резник - Азаров, Матвиенко, Козик (Ракицкий, 65), Гочолеишвили - Степаненко (Кастилло, 74) - Кащук (Конопля, 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник, 65) - Сикан (Судаков, 65).

Предупреждения: Бурда, 32 - Судаков, 89

Удаление: Гочолейшвили, 38