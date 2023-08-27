Минай - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 27.08.2023

В рамках пятого тура чемпионата Украины Минай дома встретился с Зарей.

Гости первыми забили в этом матче. Викентий Волошин отличился еще в первом тайме с передачи Арсения Батагова.

Немногим позже Минай отыгрался. Менее, чем через 10 минут Егор Твердохлиб заработал на себе пенальти, который смог реализовать Вадим Витенчук. В первой 45-минутке команды еще обменялись несколькими моментами, но не реализовали ни одного из них.

После перерыва команды поочередно доминировали в матче. Сперва моменты один за другим возникали у закарпатской команды. но Никита Турбаевский спасал свою команду. Ближе к концу инициативу перехватила Заря и уже Александру Бандуре пришлось несколько раз делать важные сейвы.

В итоге, команды не смогли выявить победителя, сыграв в результативную ничью.

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Заря

Минай - Заря 1:1

Голы: Витенчук, 25 (пен), Волошин, 16

Удары: 16 - 14

Удары в створ: 5 - 4

Владение мячом: 53% - 47%

Атаки: 79 - 84