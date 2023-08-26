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Александрия - Полесье 0:3: обзор матча и результат игры 26.08.2023

Новичок УПЛ отправил в ворота соперника три безответных мяча под конец поединка.
Сегодня, 19:08
Полесье разгромило Александрию / ФК Александрия
Полесье разгромило Александрию / ФК Александрия

В субботу, 26 августа, Александрия в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги принимала на своем поле Полесье.

Новичок высшего дивизиона дожал "горожан" под конец встречи, одержав убедительную победу со счетом 3:0.

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Житомирская команда вышла вперед на 77-й минуте матча после результативного удара из-за пределов штрафной в исполнении Александра Назаренко.

Уже вскоре Бени Макуана удвоил преимущество гостей, а на 89-й минуте Филипп Будковский довел результат до разгромного.

После пяти сыгранных матчей Полесье набрало девять очков и поднялось на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Александрия имеет в своем активе семь баллов и занимает шестую позицию.

Статистика матча Александрия - Полесье пятого тура УПЛ

Александрия - Полесье 0:3

Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будковский, 89

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 4 - 12
Удары в створ: 0 - 5
Фолы: 14 - 13
Угловые: 5 - 4

Полесье: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 59), Танковский (Огиря, 65), Козак (Назаренко, 59), Макуана, Ариэльсон, Будковский

Александрия: Шевченко, Бабогло, Савченко (Эрнандес, 46), Логинов, Ковалец (Плакса, 46), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 70), Шулянский (Скорко, 58), Копина, Смирный

Предупреждения: Смирный, 36, Сигеев, 52 - Смоляков, 45, Шабанов, 51.

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