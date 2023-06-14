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Баскетбол

Празднование чемпионства Денвера закончилось массовой стрельбой

Историческая ночь для города была омрачена одной из проблем американского общества.
Сегодня, 15:32
Фанаты Денвера / Getty Images
Фанаты Денвера / Getty Images

По данным Департамента полиции Денвера, десять человек были ранены в результате стрельбы в центре города рано утром во вторник, 13 июня, в районе, где фанаты праздновали первое чемпионство НБА в истории Наггетс, передает The Athletic.

Полиция сообщила, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Шесть пострадавших и подозреваемый мужчина, которого власти взяли под стражу, предположительно имеют неопасные для жизни травмы.

Стрельба произошла примерно в полутора километрах от Болл-Арены, где Денвер в пятом матче финальной серии обыграл Майами и стал чемпионом НБА.

Это произошло около 00:30 по местному времени — примерно через 3,5 часа после окончания игры.

"Это сложное, продолжающееся расследование находится на ранних стадиях", — говорится в заявлении полицейского управления Денвера. "Предварительная информация указывает на то, что во время ссоры с участием нескольких человек было произведено несколько выстрелов".

Представитель полиции Даг Шепман заявил, что власти все еще расследуют, что привело к выстрелам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Денвер Наггетс Финал НБА

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