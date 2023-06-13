Денвер Наггетс - чемпионы НБА!

Впервые в своей истории команда из Колорадо выиграла чемпионский титул.

Завершилась финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации, по итогам которой чемпионский титул Ларри О'Брайана завоевали Денвер Наггетс.

Для них это первое чемпионство в истории, которое они завоевали в своем 47-м сезоне, являющееся рекордным показателем для любой франшизы Лиги (ранее Кливленд выиграл свой дебютный титул в 46-м сезоне).

Отметим, что для Майами это второй проигранный финал за последние четыре сезона.

Чемпионский состав Денвер Наггетс

Джамал Мюррэй

Иш Смит

Коллин Гиллеспи

Реджи Джексон

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Кристиан Браун

Пейтон Уотсон

Брюс Браун

Влатко Чанчар

Джек Уайт

Майкл Портер

Аарон Гордон

Джефф Грин

Зик Ннаджи

Деандре Джордан

Никола Йокич

Томас Брайант

Десять последних чемпионов НБА