Денвер Наггетс - чемпионы НБА!
Впервые в своей истории команда из Колорадо выиграла чемпионский титул.
Завершилась финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации, по итогам которой чемпионский титул Ларри О'Брайана завоевали Денвер Наггетс.
Для них это первое чемпионство в истории, которое они завоевали в своем 47-м сезоне, являющееся рекордным показателем для любой франшизы Лиги (ранее Кливленд выиграл свой дебютный титул в 46-м сезоне).
Отметим, что для Майами это второй проигранный финал за последние четыре сезона.
Чемпионский состав Денвер Наггетс
- Джамал Мюррэй
- Иш Смит
- Коллин Гиллеспи
- Реджи Джексон
- Кентавиус Колдуэлл-Поуп
- Кристиан Браун
- Пейтон Уотсон
- Брюс Браун
- Влатко Чанчар
- Джек Уайт
- Майкл Портер
- Аарон Гордон
- Джефф Грин
- Зик Ннаджи
- Деандре Джордан
- Никола Йокич
- Томас Брайант
Десять последних чемпионов НБА
- 2023. Денвер Наггетс
- 2022. Голден Стейт Уорриорз
- 2021. Милуоки Бакс
- 2020. Лос-Анджелес Лейкерс
- 2019. Торонто Репторс
- 2018. Голден Стейт Уорриорз
- 2017. Голден Стейт Уорриорз
- 2016. Кливленд Кавальерс
- 2015. Голден Стейт Уорриорз
- 2014. Голден Стейт Уорриорз