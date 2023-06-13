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Баскетбол

Денвер Наггетс - чемпионы НБА!

Впервые в своей истории команда из Колорадо выиграла чемпионский титул.
Сегодня, 06:06

Завершилась финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации, по итогам которой чемпионский титул Ларри О'Брайана завоевали Денвер Наггетс.

Для них это первое чемпионство в истории, которое они завоевали в своем 47-м сезоне, являющееся рекордным показателем для любой франшизы Лиги (ранее Кливленд выиграл свой дебютный титул в 46-м сезоне).

Отметим, что для Майами это второй проигранный финал за последние четыре сезона.

Чемпионский состав Денвер Наггетс

  • Джамал Мюррэй
  • Иш Смит
  • Коллин Гиллеспи
  • Реджи Джексон
  • Кентавиус Колдуэлл-Поуп    
  • Кристиан Браун    
  • Пейтон Уотсон    
  • Брюс Браун    
  • Влатко Чанчар    
  • Джек Уайт    
  • Майкл Портер    
  • Аарон Гордон    
  • Джефф Грин    
  • Зик Ннаджи    
  • Деандре Джордан    
  • Никола Йокич    
  • Томас Брайант

Десять последних чемпионов НБА

  • 2023. Денвер Наггетс
  • 2022. Голден Стейт Уорриорз
  • 2021. Милуоки Бакс
  • 2020. Лос-Анджелес Лейкерс
  • 2019. Торонто Репторс
  • 2018. Голден Стейт Уорриорз
  • 2017. Голден Стейт Уорриорз
  • 2016. Кливленд Кавальерс
  • 2015. Голден Стейт Уорриорз
  • 2014. Голден Стейт Уорриорз

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