Финал НБА: результаты матчей серии Денвер - Майами

В финальной серии НБА сезона-2022/2023 сошлись Денвер Наггетс и Майами Хит, которые и определят нового чемпиона.

Начало серии – ночь с 1 на 2 июня. Продлится она минимум четыре матча, а потенциально седьмой поединок должен пройти 19 июня[[/link_local]].

Результат первого матча серии Денвер – Майами

Первый поединок серии стартовал так, как многие эксперты и прогнозировал - Денвер был намного лучше и сразу захватил лидерство для себя. Интересно, что выделялся на лидер коллектива Никола Йокича, а по очереди – все звезды коллектива. Сначала Гордон, затем Портер, затем Йокич и Мюррей.

На перерыв команды ушли уже при преимуществе Наггетса в 17 очков. Майами очень не хватало героя серии с Бостоном Калеба Мартина и Макса Струса, на двоих набравших в первой половине 0 очков. Свои первые очки Мартин набрал всего за 4 минуты до конца третьей четверти, после которой Денвер еще больше нарастил свое преимущество.

А вот в финальном периоде Хит смогли немного приблизиться к сопернику, сократив расстояние в один период матча до 9 очков, но сразу же Наггетс успокоили своих фанатов, проведя несколько удачных атак.

Никола Йокич смог совершить свой очередной трипл-дабл и в конце матча даже обойти по количеству набранных баллов Джамала Мюррея.

Денвер – Майами 104:93 (29:20, 30:22, 25:21, 20:30)

Денвер: Йокич (27 + 10 подборов + 14 передач), Дж. Мюррэй (26 + 10 передач), Гордон (16), Портер (14 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Б. Браун (10), Грин (4), К. Браун (0).

Майами: Адебайо (26 + 13 подборов), Винсент (19), Батлер (13 + 7 подборов + 7 передач), Калеб Мартин (3), Струс (0) – старт; Хайсмит (18), Лаури (11), Д. Робинсон (3), Зеллер (0), Йович (0), Юртсевен (0).

Напомним, что ISPORTделился своим мнением относительно финальной серии, а также сделал свой прогноз на победителя сезона в НБА.