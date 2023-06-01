Денвер против Майами, Йокич против Батлера: анонс Финала НБА

Совсем скоро стартует Финал Национальной баскетбольной ассоциации, в котором мы увидим противостояние, на которое, скорее всего, вообще мало кто рассчитывал - Денвер сыграет с Майами.

Обе команды прошли тяжелый путь к тому, чтобы побороться за чемпионство. И вся красота этой дуэли заключается в том, что хотя они и прошли, по сути, через разные сценарии, история у Наггетс и Хит одна - их обоих сильно недооценивали на протяжении всего плей-офф, о чем не раз заявляли сами игроки.

Да, лига наверняка рассчитывала увидеть в финале Лейкерс и Бостон - две самые титулованные команды в истории - но были ребята, которые оказались против такого расклада и выдали свой, который может быть не менее интригующим и увлеательным.

Это один из самых неожиданных и сенсационных плей-офф за многие-многие годы, который подарил нам финальную пару, результат чьих матчей невероятно сложно предсказать. А потому давайте проанализируем, через что Денвер и Майами прошли в этом постсезоне, выделим ключевых личностей, которые внесли наибольший импакт, а также попробуем предсказать (да, это бессмысленно, но что поделать), как же будут разворачиваться события в Финале.

Путь к Финалу

Денвер

Команда Майкла Мэлоуна начала плей-офф в качестве первой сеянной по итогам регулярного сезона, который она завершила на первом месте Западной конференции.

В первом раунде Денвер оформил джентльменский "свип" Миннесоты, победив "волков" со счетом 4-1. После такой разминки на Наггетс ожидало первое действительно трудное испытание в лице Финикса с Девином Букером и Кевином Дюрантом.

Никто не будет спорить, что Кей Ди и Бук сделали все, что было в их силах. Но травма Криса Пола, невыразительная игра Деандре Эйтона и сомнительные ролевики лишь помогли Денверу, за который блистали Никола Йокич и Джамал Мюррей - серия закончилась 4-2 в пользу представителей высокогорья.

Несмотря на то, что команда была первой в регулярке и уже успела выбить из плей-офф одного из главных претендентов на "гайку", многие баскетбольные эксперты все еще не считали Денвер фаворитом, отдавая свое предпочтение Лейкерс.

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И пока Йокич оформлял свои трипл-даблы, в матчах с "озерниками" вновь начали громко говорить именно о Мюррее. Его выступления во втором и третьем матчах напомнили миру, каким Джамал может быть, но каким мы его не видели со времен "пузыря".

Когда оборона Лос-Анджелеса акцентировала свое внимание на Николе, Мюррей брал инициативу в свои руки и забивал через любого, кто пытался его опекать.

Однако даже после того, как серия закончилась "свипом", все говорили именно про Лейкерс, а не про Денвер, что явно не нравится всем представителям победившей команды и о чем они говорили во время пресс-конференций. В Финале эта история вряд ли повторится.

Майами

Кажется, что про невероятный путь коллектива из Флориды не говорил только ленивый. А ведь как печально все начиналось... В первом матче плей-ин команда Эрика Споэльстры проиграла Атланте и казалось, что она попросту не готова к постсезону. Однако со следующего матча началось что-то необъяснимое.

Победив Чикаго, Майами попал на Милуоки, лучшую команду Востока, одного из главных фаворитов на чемпионство. Большинство фанатов баскетбола, в том числе и автор этого текста, считали, что для "оленей" серия с командой, которая еле прошла через плей-ин, будет легкой прогулкой. Как же мы ошибались...

Уже в первой же игре Хит одержали выездную победу, после чего вовсе забрали серию со счетом 4-1! Да, во многом им помогла травма спины Янниса Адетокумбо еще в первом матче, но это не отменяет того факта, что ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ОБОРОН лиги не справилась с ХУДШЕЙ АТАКОЙ регулярки (109.5 очка в среднем за игру).

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Как оказалось, с каждым раундом повышалась сложность противостояния. Только в этот раз проблемы возникли уже у Хит, а не их соперника. На старте полуфинала Востока против Никс травму голеностопа получил Джимми Батлер.

Во время прямой трансляции казалось, что это конечная для Майами, ведь без своей главной звезды команда не справится. Но Джимбо на характере провел последние пять минут встречи (хоть и, по сути, ничего не сделал, кроме одного промаха из-за дуги), чем зарядил команду на нужный результат.

Вторую игру он пропустил, а Нью-Йорк сравнял счет. В конце матча камеры выхватили Батлера, который кивал головой с улыбкой на лице - в тот момент для Никс все закончилось. Джимми вернулся в третьей игре, а Хит в итоге победили в серии 4-2.

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Серия с Бостоном получилась какой-то аномальной. Майами вел 3-0, умножив на ноль преимущество домашней площадки Селтикс. Однако затем произошло необъяснимое - "кельты" выиграли три матча подряд, а статус Батлера, Адебайо и самой организации пошатнулся.

Но в седьмой игре все случилось именно так, как должно было случиться еще в игре №4. Хит вынесли своего оппонента, а Джимми Бакетс получил награду MVP. Майами и Джимми лично взяли реванш за прошлогодний финал Востока.

Главная звезда

Денвер: Никола Йокич

"Джокер" наглядно демонстрирует, почему он должен был забрать свою третью награду MVP, а не Джоэл Эмбиид, который к своим 29 годам все никак не пройдет второй раунд плей-офф.

Забавно, но в этом плей-офф Йокич набрал менее 20 очков лишь один раз, и случилось это в первой игре первого раунда против Миннесоты. Все остальное время бигмен стабильно набирает 20+ очков, а в серии с Лейкерс он в среднем оформлял трипл-дабл за матч, за что получил звание самого ценного игрока финала конференции.

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Причем многие отмечают универсальность Николы, который делает не только вещи, свойственные игроку его позиции, но и поражает всех своими способностями плеймейкера - ты никогда не знаешь, когда и куда отправится его передача.

Пока что никто так и не понял как остановить Йокича. Есть ощущение, что сейчас это просто невозможно, а потому будет интересно как Бэм Адебайо и Коди Зеллер будут ему противостоять.

Майами: Джимми Батлер

Если до старта плей-офф за это звание еще мог побороться Бэм Адебайо, то после серии с Милуоки никто не посмеет даже подумать о другом кандидате.

В матчах на выбывание против Бакс Джимми выдал одно из лучших выступлений в истории плей-офф, набрав в четвертой и пятой играх 56 и 42 очка соответственно и лично отправив Янниса и компанию отдыхать уже после первого раунда.

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Батлер всегда выделялся своей работоспособностью и маниакальным требованием того же от своих одноклубников. По этой причине у него не сложилось в Чикаго, Миннесоте и Филадельфии. Но во Флориде он нашел своих единомышленников в лице Эрика Споэльстры и Пэта Райли.

Однако если сравнивать его с Йокичем, то логично заявить, что лучший игрок финальной серии будет выступать за Денвер. У Николы попросту не было провальных матчей, чего не скажешь про Джимми. К тому же, не стоит забывать про травму, которая явно не позволяет ему играть на максимум своих возможностей.

Икс-Фактор

Денвер: Джамал Мюррей + помощь

"Он думал, что мы его обменяем. У него были слезы на глазах. я ему сказал: "Ты вернешься. И не просто вернешься, а и станешь лучше", - такую историю на недавней пресс-конференции рассказал Майкл Мэлоун о Мюррее, который в апреле 2021 года порвал "кресты".

Прошло два года и да, можно с уверенностью заявить, что Джамал вернулся. В регулярке он не был лучше себя образца сезона-2020/21, но он заметно спрогрессировал в плей-офф, выдавая лучшие цифры по карьере (27.7 очка, 5.5 подбора, 6.4 ассиста).

В то время, как основные силы Майами бросит на сдерживание Йокича, Мюррей сможет заявить о себе как об одном из лучших защитников лиги прямо сейчас. Однако сделать это будет сложнее, так как в обороне Хит играют получше, чем Лейкерс.

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Нельзя не отметить и четверку, состоящую из Майкла Портера-младшего, Аарона Гордона, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна. Тренер Наггетс последние две игры с Лейкерс использовал укороченную ротацию, в которой было всего семь человек. И в ответственный момент этот квартет не подвел и помог своим звездам.

Майами: Эрик Споэльстра

Как бы хорошо в этом постсезоне не проявляли себя Калеб Мартин и Гейб Винсент, несмотря на реинкарнацию Данкана Робинсона и даже потенциальное возвращение Тайлера Хирро, глупо отрицать влияние Спо.

Еще в 2020 году он мог снова привести во Флориду кубок Ларри О'Брайена, но тогда в "пузыре" ему сильно не повезло с травмами, а одного Батлера оказалось недостаточно, чтобы одолеть Лейкерс с ЛеБроном и Дэвисом.

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Однако в этом году он может это исправить и у него есть все инструменты для этого. А насчет его способностей не стоит сомневаться - один из самых успешных тренеров не только современности, но и за всю историю лиги, найдет, чем удивить соперника.

Эрик отлично разбирает игру оппонента, что было отлично продемонстрировано в первом раунде. Конечно, Янниса не удалось остановить, это вообще практически невозможно, но он сделал так, что усилий только Грик Фрика было недостаточно для успеха. Будет интересно понаблюдать за тем, что он придумает для Йокича.

Прогноз

Это будет очень увлекательная серия как минимум потому, что в ней встретятся команды, которые были в статусе недооцененных на протяжении всего постсезона.

Игроков обеих команд уже достали вопросы журналистов: "Вот вас считают андердогами, как думаете, вам это помогает?" и подобная ересь, провоцирующая спортсменов на агрессивные ответы.

Да, это будет встреча двух команд, которых в Финале не ждали. Даже когда они вышли в финалы конференций, руководство лиги наверняка потирало руки в ожидании противостояния Лейкерс и Бостона, двух самых титулованных команд НБА. Но случилось так, как случилось.

Учитывая то, как команды прошли свои пути до Финала, а также общее состояние игроков, Денвер все же выглядит предпочтительнее. Обе команды заслужили стать чемпионом, но такой длительный отдых будет заметным преимуществом.

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Хит потеряли слишком много сил в серии с Бостоном, Батлер, играющий с травмой, и более слабые (по сравнению с Наггетс) игроки на вторых ролях наводят на мысль, что Денверу хватит шести игр, чтобы справиться с Майами.

У Хит есть более классный тренер, и как организация они лучше, но это все, в чем они превосходят своего оппонента. И, к сожалению, этого слишком мало, чтобы победить.

Прогноз: победа Денвера 4-2.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua