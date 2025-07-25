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Футбол

Цюрих выгнал скандального экс-игрока Манчестер Сити

Бенжамен Менди снова свободный агент.
Сегодня, 09:30       Автор: Андрей Безуглый
Бенжамен Менди / Getty Images
Бенжамен Менди / Getty Images

Цюрих объявил о разрыве контракта с Бенжаменом Менди.

Напомним, что экс-защитник Манчестер Сити присоединился к швейцарскому клубу в январе этого года.

За полсезона Менди провел всего восемь матчей, из них лишь три в стартовом составе.

Однако за тот же период француз отметился не самыми приятными поступками вне поля. Менди не раз замечали на различных вечеринках, а также он пропустил начало предсезонной подготовки якобы из-за травмы, но был замечен на концерте в Испании.

В итоге Цюрих договорился с игроком об обоюдном расторжении контракта. Сейчас Бенжамен Менди свободный агент.

Ранее также сообщалось, что Стерлинг может получить очередной шанс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенжамен Менди

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