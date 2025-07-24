Конте собрался реанимировать погасшую звезду АПЛ
Бывший нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг попал в сферу интересов итальянского Наполи. Руководитель "партенопейцев" Антонио Конте стремится подписать еще одного вингера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игровой стиль Стерлинга нравится алленаторе Наполи. В шортлисте итальянского гранда находятся еще два представителя АПЛ. На радаре итальянского гранда оказались Федерико Кьеза (Ливерпуль) и Джек Грилиш (Манчестер Сити).
В прошлом сезоне Стерлинг отыграл за лондонский Арсенал на правах аренды. Статистика англичанина – 28 матчей во всех турнирах, 1 мяч, 5 ассистов. Контракт нападающего со столичным Челси рассчитан до лета 2027 года.
Тем временем туринский Ювентус оформил переход защитника Жоау Мариу.
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