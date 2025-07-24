Ювентус объявил о подписании защитника Порту
Ювентус объявил о переходе правого защитника Порту Жоау Мариу.
Как сообщает официальный сайт "бьянконери", 25-летний футболист подписал контракт до июня 2030 года.
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В туринской команде португалец будет выступать под 25-м номером.
Ufficiale | João Mário è un nuovo giocatore della Juventus! 🇵🇹— JuventusFC (@juventusfc) July 24, 2025
Bem-vindo! ⚪️⚫️
Сумма трансфера составила 11,4 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех лет. Также итальянский клуб понес дополнительные расходы в размере 1,2 млн евро в виде комиссий и сопутствующих платежей.
В минувшем сезоне Мариу провел в составе Порту 42 матча во всех турнирах, отличившись семью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ювентус закрыл переход бомбардира из французской Лиги 1.
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