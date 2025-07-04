Ювентус закрыл переход бомбардира из Лиги
"Старая синьора" оформила громкий трансфер.
Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид сменил Францию на Италию. Туринский Ювентус завершил подписание нападающего, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард присоединился к "бьянконери" свободным агентом. Дэвид заключил с Юве 5-летний контракт. В то же время туринцы анонсировали дополнительные расходы на уровне 12,5 млн евро для регистрации канадца.
Дэвид последние пять сезонов отыграл за французский Лилль. Он сыграл 232 поединка за "догов" во всех турнирах, в которых оформил 109 голов. В составе Лилля нападающий стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21.
Параллельно руководство Ювентуса придумало вариант прощания с форвардом Душаном Влаховичем.
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