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Футбол

Ювентус закрыл переход бомбардира из Лиги

"Старая синьора" оформила громкий трансфер.
Вчера, 23:30       Автор: Антон Федорцив
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид сменил Францию ​​на Италию. Туринский Ювентус завершил подписание нападающего, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард присоединился к "бьянконери" свободным агентом. Дэвид заключил с Юве 5-летний контракт. В то же время туринцы анонсировали дополнительные расходы на уровне 12,5 млн евро для регистрации канадца.

Дэвид последние пять сезонов отыграл за французский Лилль. Он сыграл 232 поединка за "догов" во всех турнирах, в которых оформил 109 голов. В составе Лилля нападающий стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21.

Параллельно руководство Ювентуса придумало вариант прощания с форвардом Душаном Влаховичем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Джонатан Дэвид

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