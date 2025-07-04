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Футбол

Ювентус рассматривает разорвание контракта с Влаховичем

Ситуацию с форвардом намерены решить в краткие сроки.
Сегодня, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Душан Влахович / Getty Images
Душан Влахович / Getty Images

Ювентус намерен в срочном порядке решить  решить ситуацию с Душаном Влаховичем, пишет Tuttosport.

Напомним, клуб хочет избавиться от форварда, однако тот не хочет уходить. Серб намерен доработать контракт до конца и уйти свободным агентом.

На следующей неделе генеральный директор Ювентуса Дамьен Комолли встретится с агентом игрока, чтобы найти решение ситуации.

Стороны готовы найти какой-либо компромисс, включая даже аренду. Однако если прийти к согласию не удастся, клуб готов рассмотреть расторжение контракта.

Ранее также Арсенал неожиданно разорвал контракт со своим игроком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Душан Влахович

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