Ювентус рассматривает разорвание контракта с Влаховичем

Ситуацию с форвардом намерены решить в краткие сроки.

Ювентус намерен в срочном порядке решить решить ситуацию с Душаном Влаховичем, пишет Tuttosport.

Напомним, клуб хочет избавиться от форварда, однако тот не хочет уходить. Серб намерен доработать контракт до конца и уйти свободным агентом.

На следующей неделе генеральный директор Ювентуса Дамьен Комолли встретится с агентом игрока, чтобы найти решение ситуации.

Стороны готовы найти какой-либо компромисс, включая даже аренду. Однако если прийти к согласию не удастся, клуб готов рассмотреть расторжение контракта.

Ранее также Арсенал неожиданно разорвал контракт со своим игроком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!