Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус

Английский вингер Джейдон Санчо, выпавший из планов Манчестер Юнайтед, готов продолжить карьеру в Ювентусе.

Как утверждает Tuttosport, итальянский клуб уже согласовал с 25-летним футболистом условия его будущего личного контракта.

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По информации издания, в случае перехода англичанин подпишет с туринцами соглашение на четыре года. Также договор будет предусматривать возможность продления еще на сезон. Заработная плата игрока в стане "бьянконери" составит более пяти миллионов евро в год плюс 1-1,5 миллиона в виде бонусов.

Теперь клубам нужно будет сойтись в цене на вингера, ведь МЮ намерен получить за него 25 миллионов евро, тогда как предложение Ювентуса составляет 15 миллионов, включая бонусы.

Напомним, что прошлый сезон Санчо провел в аренде в Челси, в составе которого провел 41 матч во всех турнирах, отличившись пятью голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус закрыл переход бомбардира из французской Лиги 1.

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