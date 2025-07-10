Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана

Ювентус интересуется трансфером Гранита Джаки, пишет Sport Mediaset.

Издание утверждает, что 32-летний швейцарец интересует лично главного тренера туринцев Игора Тудора.

Хорватский специалист намерен усилить центр своей команды опытным хавбеком.

Байер, вероятно, не будет удерживать игрока, и готов продать его за скромные 15 млн евро, что лишь несколько дороже его оценочной стоимости.

Ранее также сообщалось, что Интер удержал своего ветерана.

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