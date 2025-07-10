Интер сумел сохранить своего лидера

Галатасарай вышел из переговоров по Чалханоглу.

Хавбек Интера Хакан Чалханоглу останется в клубе, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, 31-летний турок мог оказаться в Галатасарае, турецкий гранд вел переговоры о переходе.

К тому же сам игрок очень хотел перейти в любимый клуб, потому давил на руководство Интера.

Однако "нерадзурри" заняли принципиальную позицию - 30 млн евро в качестве компенсации. Представители Галатасария, приехав в Италию, так и не смогли добиться снижения суммы.

Переговоры в итоге сорвались, но как пишет инсайдер, Чалханоглу принял этот факт и готовится сыграть еще сезон за Интер.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Серии А продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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