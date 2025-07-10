iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер сумел сохранить своего лидера

Галатасарай вышел из переговоров по Чалханоглу.
Сегодня, 10:15       Автор: Андрей Безуглый
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Хавбек Интера Хакан Чалханоглу останется в клубе, пишет Джанлука ди Марцио.

Напомним, 31-летний турок мог оказаться в Галатасарае, турецкий гранд вел переговоры о переходе.

К тому же сам игрок очень хотел перейти в любимый клуб, потому давил на руководство Интера.

Однако "нерадзурри" заняли принципиальную позицию - 30 млн евро в качестве компенсации. Представители Галатасария, приехав в Италию, так и не смогли добиться снижения суммы.

Переговоры в итоге сорвались, но как пишет инсайдер, Чалханоглу принял этот факт и готовится сыграть еще сезон за Интер.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Серии А продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хакан Чалханоглу

Статьи по теме

Лидер Интера хочет уйти в турецкий чемпионат Лидер Интера хочет уйти в турецкий чемпионат
Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем
Интер готов продать звезду в чемпионат Турции Интер готов продать звезду в чемпионат Турции
Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера Галатасарай пытается подписать основного полузащитника Интера

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:50
NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
ЧМ-202611:45
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Лига Европы11:20
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа10:52
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана
Бокс10:45
Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана
Другие страны10:15
Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Европа10:15
Интер сумел сохранить своего лидера
Другие страны09:50
Месси установил уникальный рекорд в MLS
Формула 109:42
"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Европа09:26
Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK