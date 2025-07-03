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Футбол

Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем

Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу собирается продолжить карьеру на родине.
Вчера, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу уйдет из миланской команды во время летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, 31-летний турецкий футболист принял окончательное решение покинуть итальянский клуб.

Карьеру Чалханоглу собирается продолжить в Галатасарае, который заинтересован в его услугах и с которым у игрока существует устная договоренность.

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Теперь турецкому клубу предстоит договориться с Интером, который хочет получить за своего игрока 30 миллионов евро.

Действующий контракт турецкого полузащитника с "нерадзурри" рассчитан еще на два года.

В минувшем сезоне турок провел в составе миланской команды 47 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Интер будет готов отпустить Чалханоглу.

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