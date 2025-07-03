Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем
Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу уйдет из миланской команды во время летнего трансферного окна.
Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, 31-летний турецкий футболист принял окончательное решение покинуть итальянский клуб.
Карьеру Чалханоглу собирается продолжить в Галатасарае, который заинтересован в его услугах и с которым у игрока существует устная договоренность.
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Теперь турецкому клубу предстоит договориться с Интером, который хочет получить за своего игрока 30 миллионов евро.
Действующий контракт турецкого полузащитника с "нерадзурри" рассчитан еще на два года.
В минувшем сезоне турок провел в составе миланской команды 47 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и восемью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Интер будет готов отпустить Чалханоглу.
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