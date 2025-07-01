Интер готов продать звезду в чемпионат Турции

Миланский Интер не будет блокировать потенциальный трансфер полузащитника Хакана Чалханоглу. Президент итальянского гранда Беппе Маротта поддержал заявление нападающего Лаутаро Мартинеса о мотивации, сообщает Sportmediaset.

Капитан "нерадзурри" призвал одноклубников сражаться за титулы. А тех, кто не пылает желанием одевать футболку Интера, призвал уйти. Хотя Мартинес не назвал имен, но Маротта подтвердил, что речь идет о Чалханоглу.

Турок получил предложение от стамбульского Галатасарая. "Львы" подготовили для хавбека 3-летний контракт с окладом в 10 млн евро в сезон. "Нерадзурри" ждут официальное предложение турецкого гранда.

Кстати, ранее Интер вылетел в 1/8 финала Клубного ЧМ-2025 от бразильского Флуминенсе.

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