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Футбол

Интер готов продать звезду в чемпионат Турции

"Нерадзурри" прощаются с немотивированными исполнителями.
Сегодня, 11:22       Автор: Антон Федорцив
Хакан Чалханоглу / Getty Images
Хакан Чалханоглу / Getty Images

Миланский Интер не будет блокировать потенциальный трансфер полузащитника Хакана Чалханоглу. Президент итальянского гранда Беппе Маротта поддержал заявление нападающего Лаутаро Мартинеса о мотивации, сообщает Sportmediaset.

Капитан "нерадзурри" призвал одноклубников сражаться за титулы. А тех, кто не пылает желанием одевать футболку Интера, призвал уйти. Хотя Мартинес не назвал имен, но Маротта подтвердил, что речь идет о Чалханоглу.

Турок получил предложение от стамбульского Галатасарая. "Львы" подготовили для хавбека 3-летний контракт с окладом в 10 млн евро в сезон. "Нерадзурри" ждут официальное предложение турецкого гранда.

Кстати, ранее Интер вылетел в 1/8 финала Клубного ЧМ-2025 от бразильского Флуминенсе.

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