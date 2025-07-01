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Футбол

Флуминенсе выбил Интер из КЧМ за счет раннего и позднего голов

Бразильский клуб не без труда сдержал "нерадзурри".
Сегодня, 00:07       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Флуминенсе / Getty Images
Интер - Флуминенсе / Getty Images

В понедельник, 30 июня, Интер встречался с Флуминенсе в рамках 1/8 финала клубного ЧМ.

Едва просвистел стартовый свисток, как бразильцы провели классную атаку, которая завершилась голом Хермана Кано.

Интер довольно быстро нашел ответ - Димарко выскочил на свидание с кипером, но не сумел переиграть Фабио. После этого игра стала довольно равной. Под конец тайма Флуминенсе забил второй, но был зафиксирован офсайд.

Во второй половине встречи "нерадзурри" бросили все силы, чтобы отыграться. Ближе к концу матча Интер просто стал расстреливать ворота соперника с любой дистанции.

Отличные моменты имели де Врей, Мартинес, тот же Димарко, но кипер и толика удачи спасали раз за разом бразильский клуб, а в итоге Флуминенсе еще и поставил точку красивым голом.

Статистика матча Интер - Флуминенсе Клубного чемпионата мира

Интер - Флуминенсе 0:2
Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.14 - 1.16
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 5 - 2
Фолы: 15 - 16

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