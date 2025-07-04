Лидер Интера хочет уйти в турецкий чемпионат

Полузащитник Интера Хакан Чалханоглу хочет покинуть клуб, пишет Milliyet.

Турецкое издание утверждает, что хавбек намерен этим летом перейти в Галатасарай, за который он болеет с самого детства.

Кроме того, Чалханоглу имеет предложение от Аль-Хиляля. Симоне Индзаги хочет снова поработать с игроком, потому клуб предалагает ему солидный контракт.

Хакан мог бы подписать трехлетнее соглашение с зарплатой в 20 млн евро в год, а по его окончании войти в тренерский штаб. Интер также заинтересован в этой сделке, так как саудовцы готовы щедро заплатить и им.

Однако сам же турок видит себя только в Галатасарае, которым не против такого трансфера, однако пока ждет, чем закончиться история с Виктором Осимхеном.

Ранее также сообщалось, что Ювентус намерен срочно решить вопрос с Влаховичем.

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